L'Ukraine demande à l'Otan de préparer des sanctions contre la Russie en cas d'invasion

par Sabine Siebold et Humeyra Pamuk

RIGA (Reuters) - L'Ukraine a demandé mercredi à l'Otan de préparer des sanctions économiques à l'encontre de la Russie pour empêcher une invasion potentielle, Kiev s'inquiétant du déploiement d'un grand nombre de soldats russes non loin de la frontière ukrainienne.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a déclaré qu'il ferait cette demande aux ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Otan, réunis en Lettonie pour discuter de la Russie et de la manière d'éviter un éventuel conflit.

"Nous allons demander aux alliés de se joindre à l'Ukraine pour mettre en place un ensemble de mesures de dissuasion", a déclaré Dmytro Kouleba aux journalistes à son arrivée aux négociations à Riga.

Il s'agirait notamment de préparer des sanctions économiques au cas où la Russie "décidait de choisir le pire des scénarios" et de renforcer la coopération militaire entre l'Otan et l'Ukraine, a-t-il expliqué.

L'Ukraine n'est pas membre de l'Otan mais l'alliance transatlantique a averti que la Russie paierait un lourd tribut en cas de nouvelle agression militaire contre l'ex-république soviétique, qui désire intégrer l'alliance et l'Union européenne.

Le président russe Vladimir Poutine a réagi à ces propos en déclarant que son pays serait contraint d'agir si l'Otan venait à positionner en Ukraine des missiles et pourrait utiliser une arme hypersonique nouvellement testée.

Il a déclaré mercredi que Moscou souhaitait négocier avec les États-Unis et leurs alliés afin d'exclure "toute nouvelle avancée de l'Otan vers l'est et le déploiement de systèmes d'armes (...) à proximité du territoire russe".

Il est peu probable que cela soit acceptable pour les États-Unis, qui ont déclaré qu'aucun pays n'avait le droit d'opposer son veto aux ambitions de l'Ukraine d'intégrer l'Otan.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken doit rencontrer jeudi le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov à Stockholm.

(Avec la participation de Robin Emmott à Bruxelles, NataliaZinets, Pavel Polityuk et Matthias Williams à Kiev et GabrielleTetrault-Farber et Dmitry Antonov à Moscou, rédigé par MarkTrevelyan; version française Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)