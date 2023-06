L'Ukraine de nouveau visée par une attaque de drones russes

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Russie a lancé dans la nuit de lundi à mardi une attaque aérienne de grande ampleur sur l'Ukraine, ciblant la capitale Kyiv et plusieurs villes d'est en ouest, alors que les sirènes d'alerte ont retenti pendant des heures dans la majeure partie du pays. L'état-major de l'armée ukrainienne a déclaré que la défense antiaérienne avait réussi à abattre 32 des 35 drones de conception iranienne lancés par la Russie au cours de la nuit à partir de la région frontalière de Briansk et de la mer d'Azov. Aucune victime n'a été signalée mais une infrastructure "d'importance critique" a été frappée à Lviv, à 70 km de la frontière polonaise, a indiqué le gouverneur régional, Maksym Kozytskiy, sans plus de précision. "La principale cible des attaques des drones iraniens était la région de Kyiv. Plus de deux dizaines de (drones) Shahed y ont été détruits", ont annoncé les forces ukrainiennes sur Telegram. La présidence ukrainienne a précisé que plusieurs vagues de drones avaient visé la capitale pendant plus de quatre heures. Des immeubles commerciaux et administratifs ainsi que des résidences privées ont été endommagés par la chute de débris, a-t-elle ajouté. Des lignes électriques ont aussi été affectées dans les régions de Kyiv et Mykolaïv, dans le sud-est du pays, selon le ministère de l'Energie. La défense antiaérienne ne peut pas couvrir la totalité du territoire ukrainien, a souligné le porte-parole de l'armée de l'air, Yuriy Ihnat. Outre les drones, la Russie a tiré au moins sept missiles Iskander et S-300 contre des centres de télécommunication et des propriétés agricoles de la région de Zaporijjia, où l'Ukraine mène une partie de sa contre-offensive depuis le début du mois. L'armée ukrainienne dit avoir repris pour le moment 113 km2 aux forces russes au prix de combats féroces. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. La Russie n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat. (Reportage par Olena Harmash à Kyiv et Lidia Kelly à Melbourne; version française Zhifan Liu et Tangi Salaün, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)