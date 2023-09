L'Ukraine confirme avoir regagné des territoires dans l'est et le sud du pays

L'Ukraine confirme avoir regagné des territoires dans l'est et le sud du pays













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Ukraine a annoncé lundi que ses troupes avaient repris davantage de terrain dans l'est et le sud du pays où se déroule actuellement sa contre-offensive face à l'armée russe. D'après la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar, les forces ukrainiennes ont repris 2 km2 de terrain la semaine dernière aux abords de la ville orientale de Bakhmout, tombée aux mains des troupes russes en mai. Les forces ukrainiennes ont capturé une partie du village d'Opytne, au sud de la ville d'Avdiivka, et ont remporté un "succès partiel" près du village de Novomaiorske, dans l'est de la région de Donetsk, a ajouté Hanna Maliar à la télévision ukrainienne. "Il y a eu des mouvements près d'Opytne; les forces de défense (ukrainiennes) ont capturé une partie de ce village", a déclaré Hanna Maliar. Elle a également fait état de "quelques succès" près d'Andriivka et de Klichtchiivka, un village situé sur les hauteurs au sud de Bakhmout et considéré comme essentiel pour prendre le contrôle de la ville. Dans le sud, où les forces ukrainiennes tentent d'avancer vers la mer d'Azov, Hanna Maliar a déclaré que Kyiv a repris 1,5 km2 la semaine dernière. Elle a ajouté que les forces ukrainiennes ont remporté des succès au sud des villages de Robotyne et à l'ouest de Verbove dans la région de Zaporijjia. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations et la Russie n'a pas confirmé les avancées ukrainiennes. Dimanche, le président ukrainien Volodimir Zelensky avait déjà fait état d'avancées des troupes ukrainiennes sur les lignes de front du sud du pays ainsi que dans l'est, près de la ville de Bakhmout. (Reportage Anna Pruchnicka, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)