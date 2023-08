L'Ukraine condamne le tir de semonce russe en direction d'un cargo en mer Noire

L'Ukraine condamne le tir de semonce russe en direction d'un cargo en mer Noire













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - L'Ukraine a condamné lundi les actions "provocatrices" de la Russie, après qu'un navire de guerre russe a effectué un tir de semonce pour arrêter un cargo qui naviguait en mer Noire, et a appelé à une réponse de la communauté internationale. La Russie a effectué un tir de semonce pour arrêter un cargo battant pavillon des îles Palaos qui naviguait dimanche en mer Noire en direction de l'Ukraine après que le capitaine du navire n'a pas répondu à une demande d'inspection. La Russie, qui mis fin le mois dernier à un accord permettant le passage des céréales ukrainiennes en mer Noire, a déclaré qu'elle traiterait tout bateau s'approchant des ports ukrainiens comme un potentiel navire militaire. "Le ministère ukrainien des Affaires étrangères condamne fermement les actions provocatrices menées par la Fédération de Russie le 13 août en mer Noire à l'encontre du cargo turc "Sukru Okan", qui faisait route vers le port d'Izmaïl", a déclaré le ministère dans un communiqué. Kyiv estime que l'incident constitue une violation flagrante du droit international et "illustre la politique délibérée de la Russie consistant à mettre en péril la liberté de navigation et la sécurité de la navigation commerciale en mer Noire". "Nous exprimons notre soutien et notre solidarité à la Turquie, notre partenaire stratégique, et nous appelons la communauté internationale à prendre des mesures décisives pour empêcher les actions de la Fédération de Russie qui entravent le passage pacifique des navires en mer Noire", a ajouté le ministère. (Reportage Dan Peleschuk ; version française Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)