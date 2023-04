L'Ukraine condamne le "chantage" nucléaire russe à l'occasion de l'anniversaire de Tchernobyl

L'Ukraine condamne le "chantage" nucléaire russe à l'occasion de l'anniversaire de Tchernobyl













Crédit photo © Reuters

SLAVOUTYTCH, Ukraine (Reuters) - L'Ukraine a marqué mercredi le 37e anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en exhortant le monde à ne pas céder au "chantage" de la Russie sur les installations nucléaires dont elle s'est emparée au cours de son invasion. Les anciens travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl ont débuté la commémoration à la mémoire des victimes du pire accident nucléaire de l'histoire mondiale, survenu le 26 avril 1986, en organisant une veillée nocturne dans la ville de Slavoutytch, dans le nord du pays. "Il y a trente-sept ans, l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl a laissé une énorme cicatrice dans le monde entier", a déclaré le président Volodimir Zelensky dans un communiqué publié sur la messagerie Telegram. Les autorités ukrainiennes ont accusé Moscou d'exploiter les problèmes de sécurité soulevés par son occupation des centrales nucléaires ukrainiennes pour tenter de faire chanter Kyiv et ses alliés afin qu'ils répondent aux exigences de la Russie concernant son invasion. La Russie nie ces accusations. "Nous devons tout faire pour que l'État terroriste n'ait aucune chance d'utiliser les installations nucléaires pour faire chanter l'Ukraine et le monde entier", a ajouté Volodimir Zelensky. À Slavoutytch, construite pour les personnes évacuées des environs de la centrale sinistrée, des habitants et d'anciens travailleurs du nucléaire tenant se sont recueillis devant les photographies des victimes. "Je connais tout le monde ici", a déclaré Serhii Akouline, un ancien travailleur de la centrale. "Je suis ici pour rendre hommage à mes collègues. Ils sont tous vivants, tant que je me souviens d'eux." (Reportage Ivan Lyubysh-Kirdey et Paul Vieira ; avec la contribution de Pavel Polityuk à Kyiv ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)