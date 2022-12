L'Ukraine bombarde Donetsk, selon les autorités locales prorusses

DONETSK (Reuters) - L'armée ukrainienne a soumis jeudi Donetsk à ses plus intenses bombardements depuis 2014 et la prise de la ville par des séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, ont déclaré les autorités locales installées par Moscou, alors que chaque camp a exclu l'idée d'une trêve à l'occasion de Noël.

"Quarante roquettes tirées par des lance-roquettes multiples BM-21 Grad ont été tirées sur des civils dans notre ville", a déclaré Alexeï Koulemzine, le maire prorusse de Donetsk.

Les forces russes ont pour leur part poursuivi leurs tirs d'artillerie et leurs frappes aériennes sur l'ensemble de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, faisant un mort, ont dit les autorités ukrainiennes, selon lesquelles deux personnes ont aussi été tuées à Kherson, capitale régionale du sud du pays dont les Russes se sont retirés le mois dernier.

"Le Kremlin (...) cherche à transformer ce conflit en une confrontation armée prolongée", a dit le général ukrainien Oleksiy Gromov au cours d'un point presse, en rejetant l'hypothèse d'une trêve durant la période de Noël.

A Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé sur l'éventualité d'un cessez-le-feu pour Noël, avait répondu mercredi que son pays n'avait reçu aucune proposition en ce sens et que "ce sujet n'est pas à l'ordre du jour".

Le 24 décembre, veille de Noël, marquera l'entrée dans le onzième mois de ce conflit armé déclenché par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui la qualifie d'"opération militaire spéciale".

Alexeï Koulemzine a qualifié le bombardement de Donetsk de crime de guerre et a affirmé que la ville n'avait plus subi de telles frappes depuis 2014, époque à laquelle des séparatistes prorusses en ont pris le contrôle.

Interrogé par une chaîne de télévision russe, Alexeï Koulemzine a précisé que les premières informations disponibles faisaient état de cinq blessés, dont un enfant.

Les autorités ukrainiennes n'ont pas réagi dans l'immédiat à ces déclarations.

BAKHMOUT RESTE LA PRIORITÉ DES RUSSES, DIT L'UKRAINE

Des images diffusées par l'agence de presse officielle russe RIA montrent des panaches de fumée au-dessus de bâtiments endommagés, des rues jonchées de débris, des voitures incendiées et ce qui semble être une traînée de sang sur une chaussée.

Alexeï Koulemzine a déclaré qu'un jardin d'enfants, une école, une université, un hôpital universitaire et une cathédrale avaient été endommagés.

Dans son rapport quotidien, l'état-major ukrainien déclare que la priorité de Moscou reste les villes de Bakhmout et Avdiivka, dans l'est de l'Ukraine, et précise que les troupes ukrainiennes ont repoussé plusieurs attaques russes au cours des 24 dernières heures.

Il ajoute que l'armée russe continue de bombarder les positions ukrainiennes et des infrastructures civiles dans les régions de Donetsk, de Zaporijjia et de Kherson.

"Les Russes ont tiré sur différents secteurs de l'ensemble de la ligne de front pendant toute la nuit et dans la matinée", a dit le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk, Pavlo Kirilenko, sur la messagerie Telegram, faisant aussi état de deux raids aériens sur Avdiivka.

Une personne a été tuée et quatre autres blessées près de Bakhmout, a-t-il dit, ajoutant : "C'est dangereux de rester dans la région de Donetsk ! Evacuez à temps !"

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces différents comptes rendus des combats.

"(Les Russes) rampent comme des zombies vers nos positions à Bakhmout, créant une pression dans le sud de la région de Donetsk", a écrit Andriy Yermak, directeur de cabinet du président ukrainien Volodimir Zelensky, sur Telegram.

"Ils ont conscience que s'ils n'étirent pas le front maintenant, cet hiver sera un désastre pour eux."

Du côté des alliés de Kyiv, les Etats-Unis pourraient annoncer officiellement ce jeudi que Washington fournira à l'Ukraine un système de défense anti-missile Patriot, a-t-on appris de plusieurs sources officielles américaines.

Le Kremlin a jugé que les Etats-Unis s'impliquaient "de plus en plus dans le conflit dans la république post-soviétique". Il a déclaré que ce système serait une cible légitime pour ses troupes et le ministère russe des Affaires étrangères a rappelé jeudi que ce constat s'appliquait à toutes les armes fournies à l'Ukraine par l'Occident.

(Avec Tom Balmforth et Pavel Polityuk in Kyiv et les rédactions de Reuters, rédigé par Gareth Jones, version française Marc Angrand et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)