L'Ukraine assure que ses soldats 'tiennent bon' à Bakhmout, Wagner dit tenir la ville

par Nick Starkov et Ronald Popeski KIYV (Reuters) - L'armée ukrainienne a assuré lundi que ses soldats continuaient de défendre la ville de Bakhmout, épicentre des combats avec les forces russes depuis plusieurs mois, alors que le groupe paramilitaire Wagner a revendiqué la prise de cette localité de l'est du pays. "L'ennemi continue ses assauts sur Bakhmout. Toutefois, nos soldats tiennent courageusement la ville", a indiqué l'armée dans son bulletin actualisé. Dimanche, le fondateur de Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé que ses troupes avaient pris le contrôle du bâtiment administratif abritant la mairie de Bakhmout. "D'un point de vue légal, Bakhmout a été prise. L'ennemi est concentré dans les parties à l'ouest", a déclaré Evguéni Prigojine dans une vidéo postée dimanche par son service de presse sur la messagerie Telegram. De son côté, le président ukrainien Volodimir Zelensky a fait savoir dimanche que les combats à Bakhmout restaient "particulièrement intenses", ne donnant aucune indication sur une éventuelle prise de la ville par le camp russe. Reuters n'était pas en capacité de vérifier de façon indépendante les informations sur le champ de bataille. (Reportage Nick Starkov et Ron Popeski; avec la contribution de Lidia Kelly, Mark Trevelyan et Felix Light; rédigé par Lincoln Feast; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)