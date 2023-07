L'Ukraine annonce une aide alliée de 244 millions de dollars pour des actions de déminage humanitaire

L'Ukraine annonce une aide alliée de 244 millions de dollars pour des actions de déminage humanitaire













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les alliés de l'Ukraine se sont engagés à fournir une aide de 244 millions de dollars (220,9 millions d'euros) et du matériel spécifique pour permettre au pays de répondre à ses besoins en matière de déminage humanitaire, a annoncé mardi la vice-Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko. "Notre tâche ne consiste pas uniquement à déminer notre territoire afin de sauver des vies, mais aussi à accélérer ce processus", a déclaré Ioulia Svyrydenko dans un communiqué. La Russie a déposé des mines sur de grandes parties du territoire ukrainien lorsque ses troupes se sont retirées vers l'est du pays. Le déminage humanitaire consiste, selon les Nations unies, à éliminer les mines et autres engins explosifs afin de permettre aux populations de vivre en sécurité. Le département d'Etat américain a estimé début décembre que des enquêtes devaient être menées sur quelque 160.000 kilomètres carrés du territoire ukrainien pour vérifier si des mines y avaient été déposées. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)