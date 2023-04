L'Ukraine annonce un échange de prisonniers pour la Pâque orthodoxe

L'Ukraine annonce un échange de prisonniers pour la Pâque orthodoxe













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La présidence ukrainienne a annoncé dimanche que 130 prisonniers ukrainiens avaient été libérés dans le cadre d'un nouvel échange avec la Russie à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Kyiv n'a pas précisé combien de prisonniers de guerre russes étaient inclus dans l'échange. Le chef de la milice paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé de son côté qu'une centaine de prisonniers ukrainiens avaient été restitués par son groupe, qui s'emploie depuis l'été dernier à reconquérir la petite ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, et qui a récemment mis en scène la décapitation filmée d'un soldat ukrainien. Le directeur de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak, a indiqué sur l'application Telegram que l'échange pascal, le 14e du type depuis le début de la guerre il y a 14 mois, s'était déroulé "en plusieurs étapes au cours des derniers jours". Kyiv et Moscou avaient déjà annoncé lundi dernier avoir procédé à un échange d'une centaine de détenus de part et d'autre. L'Ukraine a également dit vendredi avoir récupéré les corps de 82 soldats tombés sur des terres désormais contrôlées par les forces russes. (Rédigé par Pavel Polityuk, version française Tangi Salaün)