L'Ukraine annonce "des pertes russes importantes", Joe Biden attendu en Pologne

L'Ukraine annonce "des pertes russes importantes", Joe Biden attendu en Pologne













SIVERSK/VARSOVIE, 20 février (Reuters) - Le président américain Joe Biden est attendu en Pologne ce lundi à l'approche du premier anniversaire de l'invasion par la Russie de l'Ukraine voisine, selon laquelle les forces russes sont en train de subir de lourdes pertes. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré dimanche soir que la Russie avait subi des pertes "extraordinairement importantes" près de la ville de Vuhledar dans la région orientale de Donbass, que Moscou a annoncé avoir annexée en septembre. "La situation est très compliquée. Et nous nous battons. Nous brisons les envahisseurs et infligeons des pertes extraordinairement importantes à la Russie", a déclaré Volodimir Zelensky dans son allocution quotidienne. Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que ses forces avaient pris Hrianykivka, un village de la région de Kharkiv, dans l'est du pays, situé au nord de la partie la plus active du front, qui se trouve autour de Bakhmout. Lundi, l'état-major ukrainien a indiqué que ses forces avaient "repoussé les attaques russes dans les zones du village de Hrianykivka" mais que les Russes continuaient à bombarder massivement la zone. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a déclaré dimanche que Joe Biden et lui-même discuteraient de la possibilité d'accroître la présence des troupes américaines en Pologne et de la rendre plus permanente. Joe Biden, qui doit rester en Pologne jusque mercredi, a dit en juin dernier que les Etats-Unis installeraient un nouveau quartier général permanent pour leur armée en Pologne en réponse aux menaces russes. Le président américain doit rencontrer son homologue Andrzej Duda et des alliés d'Europe de l'Est à l'occasion de ce déplacement. Il parlera de la situation en Ukraine mais n'aurait pas l'intention de s'y rendre, selon la Maison Blanche. Des responsables ukrainiens ont exhorté ce week-end, en marge de la conférence de Munich sur la sécurité, les membres du Congrès américain à faire pression sur l'administration de Joe Biden pour qu'elle envoie des chasseurs F-16 à Kiev. Le président américain a repoussé le mois dernier la demande ukrainienne d'envois de F-16 fabriqués par Lockheed-Martin. Des responsables américains ont estimé dimanche que les Etats-Unis devraient se concentrer sur la fourniture d'armes pouvant être utilisées immédiatement sur le champ de bataille, plutôt que sur des avions de combat nécessitant une longue formation. Ils n'ont toutefois pas exclu de fournir des F-16. "Les discussions se poursuivront au cours des semaines et des mois à venir", a déclaré l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, sur CNN. (Reportages Yiming Woo, Olena Harmash, Alexander Vasovic, Guy Faulconbridge, Andrew Gray, Jonathan Landay et Andreas Rinke, avec la contribution de Phil Stewart à Washington, rédigé par Stephen Coates ; Version française Kate Entringer)