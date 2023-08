L'Ukraine affirme avoir repris Ourojaïne dans la région de Donetsk

KYIV (Reuters) - Les forces ukrainiennes se sont regroupées dans les environs d'Ourojaïne après avoir repris cette ville située dans la région de Donetsk, a déclaré mercredi la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar. "Ourojaïne libérée", a dit Hanna Maliar sur Telegram. "Nos défenseurs se sont retranchés dans les environs", a-t-elle ajouté. Reuters n'était pas en mesure de vérifier ces informations. La Russie n'a pas fourni de commentaires dans l'immédiat. De violents combats ont eu lieu récemment autour d'Ourojaïne et Staromaiorske, à quelque 60 kilomètres au sud-ouest de la ville de Donetsk, contrôlée par la Russie. (Reportage par Pavel Polityuk ; version française Zhifan Liu)