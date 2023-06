L'Ukraine affirme avoir repris huit villages aux forces russes en deux semaines

KYIV (Reuters) - Les forces ukrainiennes ont déclaré lundi avoir repris Piatykhatky, un village situé sur la route menant à l'une des zones les plus lourdement défendues par la Russie, ainsi que 113 km² de terrain au cours des deux dernières semaines. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, des soldats ukrainiens brandissaient des drapeaux nationaux jaune et bleu dans ce qu'ils déclarent être l'intérieur de Piatykhatky. Il s'agit du huitième village au sud-est du pays que Kyiv affirme avoir libéré. "Aujourd'hui, 18 juin, les forces de la 128e brigade d'assaut ont chassé les Russes du village de Piatykhatky. Les Russes se sont enfuis en laissant du matériel et des munitions. Gloire à l'Ukraine", a déclaré un soldat non identifié. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier le lieu de tournage de la vidéo dans l'immédiat. Dimanche, un représentant des autorités installées par la Russie avait reconnu que l'Ukraine avait repris un village dans la région méridionale de Zaporijjia, mais avait affirmé que les troupes avaient ensuite été repoussées par la Russie. La vice-ministre de la Défense ukrainienne Hanna Maliar a déclaré que les troupes n'avaient pas seulement repris Piatykhatky, mais qu'elles avaient progressé de sept kilomètres au sein des lignes russes. "Au cours des deux semaines d'opérations offensives dans les directions de Berdiansk et de Melitopol, huit localités ont été libérées", a écrit Hanna Maliar sur la messagerie Telegram. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations sur le champ de bataille. (Reportage Pavel Polityuk et Lidia Kelly ; rédigé par Tom Balmforth ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)