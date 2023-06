L'Ukraine affirme avoir repris 100 kilomètres carrés de terrain dans la contre-offensive

KYIV (Reuters) - L'Ukraine a repris le contrôle de plus de 100 kilomètres carrés de territoire dans le cadre de sa contre-offensive contre les forces russes, a déclaré jeudi un haut commandant militaire ukrainien. "Nous sommes prêts à continuer à nous battre pour libérer notre territoire, même à mains nues", a déclaré le général de brigade Oleksii Hromov lors d'un point de presse. Il a confirmé qu'au début de l'offensive, qui a débuté la semaine dernière selon l'Ukraine, sept localités avaient été libérées dans la région orientale de Donetsk et dans la région méridionale de Zaporijjia. L'armée a avancé de 3 km près du village de Mala Tokmachka dans le secteur de Zaporijjia et de 7 km près d'un village au sud de Velyka Novosilka dans le secteur de Donetsk, ont indiqué des responsables militaires. Reuters n'a pas pu vérifier la situation sur le champ de bataille. La Russie, qui a commencé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, n'a pas officiellement reconnu les avancées ukrainiennes. Chaque partie affirme que l'autre a subi de lourdes pertes depuis le début de la contre-offensive. Moscou et Kiyv commentent rarement leurs propres pertes. (Reportage Pavel Polityuk, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)