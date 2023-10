L'Ukraine affirme avoir empêché des saboteurs russes de franchir la frontière

(Reuters) - Un groupe de saboteurs russes a tenté dans la nuit de franchir la frontière nord-est ukrainienne, dans la région de Soumy, une tentative déjouée par l'Ukraine, a déclaré jeudi le commandant des forces conjointes des armées ukrainiennes. "Les saboteurs (...) avaient l'intention de se diriger vers l'une des infrastructures civiles critiques", a écrit le commandant Serhiy Naev sur l'application de messagerie Telegram. Le groupe de huit personnes a été repoussé par les tirs ukrainiens et s'est replié vers la frontière, a-t-il expliqué. Une brigade de défense territoriale a détecté les intrus, a indiqué le commandant, et il n'y a pas eu de pertes parmi les troupes ukrainiennes. Dans une vidéo publiée avec son message, Serhiy Naev a déclaré qu'il y avait eu plus de dix tentatives de franchissement de la frontière ukrainienne au cours des deux derniers mois. Toutes ont été empêchées, a-t-il affirmé. La Russie n'a pas immédiatement commenté la déclaration de Serhiy Naev. Par ailleurs, la Russie a lancé une attaque de drones dans la région d'Odessa durant la nuit, causant des dommages aux infrastructures portuaires ukrainiennes du Danube permettant les exportations, ont déclaré jeudi des responsables ukrainiens et l'armée. Le gouverneur de la région, Oleh Kiper, a déclaré que des bâtiments résidentiels ont également été touchés lors de l'attaque, menée dans le district d'Izmail, où se trouvent les ports ukrainiens du Danube. Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante. La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Par ailleurs, le gouverneur de la région de Kherson, Oleksander Prokoudine, a déclaré qu'un homme âgé de 70 ans avait été tué lors d'un bombardement russe dans la nuit sur un village de la région de Kherson, située au sud de l'Ukraine. (Reportage Reuters et Anna Pruchnicka ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)