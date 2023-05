L'Ukraine affirme avoir abattu un missile hypersonique russe avec un système Patriot

L'Ukraine affirme avoir abattu un missile hypersonique russe avec un système Patriot













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - L'armée de l'air ukrainienne a annoncé samedi avoir abattu pour la première fois un missile hypersonique russe à l'aide d'un système de défense aérien américain Patriot, lors d'une attaque cette semaine, un revers potentiellement majeur pour la campagne de frappes aériennes à longue portée du Kremlin. Le Kinjal, qui signifie "poignard" en russe, est l'une des six armes de "nouvelle génération" dévoilées en 2018 par le président Vladimir Poutine, qui s'était alors vanté de ne pouvoir être arrêté par aucun des systèmes de défense aérienne au monde. Le missile Kh-47 Kinjal a été abattu jeudi soir au-dessus de la région située à l'extérieur de Kyiv, a déclaré le commandant de l'armée de l'air ukrainienne Mikola Olechtchouk. L'armée de l'air a précisé que l'appareil a été abattu par un système de défense aérienne américain Patriot, qui fait partie d'un ensemble d'unités de défense aérienne sophistiquées fournies par l'Occident. La Russie n'a pas commenté ces déclarations dans l'immédiat. Samedi, l'armée de l'air a déclaré avoir abattu huit drones Shahed lancés par la Russie sur les régions de l'est et du sud-est de l'Ukraine au cours d'une attaque nocturne. (Reportage Olena Harmash, rédigé par Tom Balmforth ; version française Kate Entringer)