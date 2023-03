L'Ukraine affirme avoir abattu des drones russes près de Kyiv

27 mars (Reuters) - Les autorités ukrainiennes ont déclaré avoir abattu des drones russes près de Kyiv dans la nuit de lundi et affirmé que des débris ont mis le feu à un site non résidentiel, sans faire de victimes apparentes. La Russie a lancé 12 drones en direction de Kyiv identifiés par les forces de défense aérienne qui ont détruit "toutes les cibles ennemies" dans l'espace aérien autour de la capitale, a indiqué Serhi Popko, chef de l'administration militaire de la ville de Kyiv. De son côté, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré dans son compte-rendu matinal que la Russie avait lancé au total 15 drones Shahed de fabrication iranienne sur l'Ukraine au cours de la nuit, et que les forces ukrainiennes avaient détruit 14 d'entre eux. Des débris sont tombés sur le quartier de Sviatochyno, à l'ouest de Kyiv, déclenchant un incendie dans un immeuble non résidentiel sur 200 mètres carrés. "Selon les données préliminaires, il n'y a pas de victimes pour le moment", a déclaré Serhi Popko dans un message sur Telegram, ajoutant que l'information était en train d'être clarifiée. Le maire de Kyiv, Vitali Klitchko, a indiqué sur Telegram qu'un magasin a pris feu à Sviatochyno. L'incendie est maintenant circonscrit et n'a fait aucun blessé. (Reportage Elaine Monaghan, Ron Popeski et Lidia Kelly ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)