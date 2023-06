L'Ukraine affirme avancer dans "toutes les directions"

KYIV (Reuters) - Les soldats ukrainiens avancent dans "toutes les directions" de leur contre-offensive contre les forces russes, a annoncé vendredi la vice-ministre ukrainienne de la Défense. "Si nous parlons du front en général, à l'est et au sud, nous avons pris l'initiative stratégique et nous avançons dans toutes les directions", a déclaré Hanna Maliar. La dirigeante ukrainienne a affirmé que les troupes de Kyiv progressaient "avec confiance" dans les environs de la ville dévastée de Bahhmout (Est). "Dans le Sud, nous avançons avec des succès divers, parfois il y a des jours où c'est plus d'un kilomètre, parfois c'est moins, parfois c'est jusqu'à deux kilomètres", a ajouté Hanna Maliar. Reuters n'était pas en mesure de vérifier ces informations. La Russie présente la contre-offensive ukrainienne comme un échec patent et assure que les forces ukrainiennes ont subi de lourdes pertes. Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a déclaré la semaine dernière que la contre-offensive progressait plus lentement que voulu mais que Kyiv n'était pas pressé d'accélérer la cadence. (Reportage par Anna Pruchnicka et le bureau de Kyiv; version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)