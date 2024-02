L'Ukraine accuse la Russie d'avoir exécuté des prisonniers blessés

KYIV, 18 février (Reuters) - Les autorités ukrainiennes ont annoncé dimanche avoir ouvert une enquête sur des tirs présumés des forces russes contre six soldats ukrainiens non armés dans la ville d'Avdiivka et deux à Vesele, un village de la même région. "Une enquête sur les fusillades contre des prisonniers de guerre ukrainiens non armés à Avdiivka et Vesele a été ouverte", écrit le bureau du procureur de la région de Donetsk sur son compte Telegram. Les procureurs ont évoqué des informations faisant état de " l'exécution de six prisonniers " à Avdiivka, ajoutant qu'ils étaient " grièvement blessés et attendaient d'être évacués ". Il a indiqué que l'information avait été partagée sur Telegram, sans nommer la source. La chaîne de télévision publique ukrainienne Suspilne a cité le porte-parole militaire ukrainien Dmytro Lykhoviy : " Il n'y a toujours aucune possibilité de confirmer ou d'infirmer " les meurtres d'Avdiivka, car une enquête est en cours. Il a ajouté que ce ne serait pas la première fois que la Russie commettrait des crimes de guerre. A lire aussi... Les troupes ukrainiennes se sont retirées samedi de la ville dévastée d'Avdiivka, dans l'est du pays, ouvrant la voie à la plus grande avancée des troupes russes depuis neuf mois. (Reportage Oleksandr Kozhukhar à Kyiv et Elaine Monaghan à Washington ; Version française Elizabeth Pineau)