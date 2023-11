L'Ukraine abat 16 drones et un missile lors des dernières attaques russes-armée

L'Ukraine abat 16 drones et un missile lors des dernières attaques russes-armée













KYIV, 16 novembre (Reuters) - L'armée ukrainienne a abattu 16 des 18 drones d'attaque lancés par la Russie au cours de la nuit de mercredi à jeudi, ainsi qu'un missile, a déclaré l'armée de l'air. Les défenses aériennes ukrainiennes ont été activées dans la région occidentale de Khmelnitski, a précisé le gouverneur adjoint. Les habitants ont été invités à se mettre à l'abri ainsi que dans la ville de Starokostiantyniv, où se trouve une base aérienne visée à plusieurs reprises par les frappes aériennes russes. Les autorités n'ont pas précisé où sont tombés les deux drones qui ont échappé à leur système de défense. Selon les autorités ukrainiennes, des missiles S-300 ont endommagé des infrastructures civiles non spécifiées dans la région occidentale de Kharkiv, à la frontière avec la Russie, sans toutefois faire état de victimes ou de blessés. Dans une autre déclaration, le ministère ukrainien de l'Énergie a indiqué que les tirs russes avaient visé une centrale électrique dans la région de Donetsk, dans l'est du pays, et endommagé des équipements. Les Ukrainiens craignent de nouvelles frappes aériennes cet hiver contre leurs réseaux électrique et énergétique, qui provoqueraient des perturbations et des pannes générales. (Reportage Dan Peleschuk ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)