L'Ukraine abat 12 drones, un missile et un avion de guerre russes

18 février (Reuters) - Les forces ukrainiennes ont détruit dans la nuit de samedi à dimanche 12 drones d'attaque lancés par la Russie, ainsi qu'un missile de croisière Kh-59 et un chasseur-bombardier SU-34, a déclaré le chef de l'armée de l'air ukrainienne. "Je tiens à remercier les unités de l'armée de l'air pour leur travail de combat fructueux", a dit Mykola Olechtchouk sur l'application de messagerie Telegram. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne ; version française Kate Entringer)