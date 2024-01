L'Ukraine a mené avec succès une attaque de drones en Russie

(Reuters) - L'Ukraine a atteint ses cibles pendant une attaque de drones qui visait un terminal pétrolier russe près de Saint-Pétersbourg, a déclaré jeudi à Reuters une source militaire ukrainienne, tandis que la Russie affirme avoir abattu les drones. "Nous avons la confirmation que des cibles ont été touchées. C'est une nouvelle étape", a déclaré la source ukrainienne. La région de Saint-Pétersbourg est située à quelque 850 km de la frontière ukrainienne la plus proche. Un responsable russe en Ukraine avait déclaré plus tôt qu'un drone ukrainien visant un terminal pétrolier sur la mer Baltique avait été intercepté. Selon le ministère russe de la Défense, un autre drone a été intercepté dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu'il se dirigeait vers Moscou. Le maire de la capitale, Sergueï Sobianine, a affirmé sur Telegram que la chute des débris n'avait fait ni victimes, ni dégâts. L'Ukraine s'emploie à développer des drones capables de frapper profondément en territoire russe faute de disposer comme Moscou de missiles à longue portée. (Rédigé par Tom Balmforth, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)