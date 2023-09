L'Ukraine a lancé une attaque de drones sur Koursk, Belgorod et la Crimée

25 septembre (Reuters) - Une attaque de drones menée par l'Ukraine sur la région de Koursk, en Russie, a endommagé plusieurs maisons et un bâtiment administratif, tandis que deux drones ukrainiens ont été détruits dans la région de Belgorod, ont annoncé lundi les gouverneurs locaux. Le ministère de la Défense russe a par ailleurs fait savoir que les systèmes russes de défense aérienne avaient détruit quatre drones en mer Noire et au-dessus de la Crimée. Selon les gouverneurs et le ministère, aucune victime n'est à déplorer dans les différentes attaques. De leur côté, les autorités ukrainiennes ont dit lundi avoir détruit 19 drones et 11 missiles tirés par la Russie au cours de la nuit. Une femme a été blessée et des bâtiments et des infrastructures portuaires ont été gravement endommagés à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré l'armée ukrainienne. Reuters n'était pas en mesure de vérifier les affirmations des deux camps. (Lidia Kelly à Melbourne, avec Anna Pruchnicka, Blandine Hénault pour la version française)