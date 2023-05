L'Ukraine a lancé son offensive sur Bakhmout, selon le chef de Wagner

MOSCOU (Reuters) - Le fondateur du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a déclaré jeudi que les forces ukrainiennes avaient débuté leur contre-offensive et approchaient de la ville de Bakhmout. Reuters n'est pas en mesure de vérifier les allégations de Evguéni Prigojine, publiées sur Telegram. En réponse à une question d'un média russe sur la contre-offensive anticipée de l'Ukraine, le chef du groupe paramilitaire a indiqué que les opérations ukrainiennes étaient "malheureusement en partie réussies". Evguéni Prigojine réagissait aux propos de Volodimir Zelensky, qui affirmait que la contre-offensive avait été retardée car les forces ukrainiennes attendaient plus d'aides de la part des pays étrangers. Il a déclaré que le président ukrainien avait "été trompeur" en affirmant que l'offensive n'avait pas encore commencé. De son côté, le ministère russe de la Défense a indiqué, à l'occasion d'un point presse régulier, que l'armée russe continuait de progresser. "Les troupes continuent leur offensive dans la partie ouest d'Artemivsk", a déclaré le ministère russe de la Défense, utilisant le nom soviétique de la ville de Bakhmout. "Les parachutistes ont apporté leur soutien et ont bloqué les unités de l'armée ukrainienne sur les flancs", a ajouté le ministère. Les forces russes, combattants de Wagner en tête, sont engagées depuis l'été dernier dans une sanglante bataille pour le contrôle de Bakhmout, ville située dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Mercredi, les forces ukrainiennes et Evguéni Prigojine ont déclaré que l'armée de Kiev avait mis en déroute une unité de l'armée russe près de Bakhmout. Le fondateur du groupe Wagner a maintes fois réclamé des munitions et des armes de la part des dirigeants russes, qu'il accuse d'être responsables des revers observés autour de la ville. (Reportage par Reuters; version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)