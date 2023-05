L'Ukraine a lancé plus de dix attaques de drones sur la Crimée

(Reuters) - L'Ukraine a lancé dans la nuit plus de dix attaques de drones sur la péninsule de Crimée, dont trois sur le port de Sébastopol, a déclaré tôt dimanche un responsable pro-russe, ajoutant que les systèmes de défense aérienne avaient repoussé toutes les attaques sur Sébastopol. "Aucun objet (à Sébastopol) n'a été endommagé", a déclaré Mikhaïl Razvojaïev, le gouverneur de Sébastopol installé par Moscou, sur l'application de messagerie Telegram. Les dommages causés par les frappes ailleurs dans la péninsule de Crimée n'étaient pas connus dans l'immédiat. Baza, une chaîne Telegram liée aux forces de l'ordre russes, a rapporté plus tôt dimanche que, selon ses premières informations, les attaques n'avaient pas fait de victimes. Des explosions se sont produites à Sébastopol et à Saki - où se trouve une base aérienne russe - et dans d'autres parties de Crimée, selon des chaînes Telegram ukrainiennes. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier indépendamment ces informations. Les frappes contre des cibles occupées par la Russie se sont multipliées ces dernières semaines, notamment en Crimée, péninsule annexée par Moscou en 2014. L'Ukraine, sans confirmer son rôle dans ces attaques, affirme que la destruction d'infrastructures fait partie des préparatifs liés à l'assaut terrestre qu'elle projette. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)