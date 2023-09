L'Ukraine a infligé de "sérieux dégâts" à une base russe en Crimée

L'Ukraine a infligé de "sérieux dégâts" à une base russe en Crimée













KYIV, 21 septembre (Reuters) - L'Ukraine a infligé de "sérieux dégâts" à la base aérienne de Saky, en Crimée annexée par la Russie, lors d'une attaque menée au cours de la nuit, a-t-on appris jeudi d'une source au sein des services de renseignement ukrainiens. L'armée russe a déclaré pour sa part avoir détruit 19 drones ukrainiens au-dessus de la Crimée et de la mer Noire. Elle n'a fait état d'aucune victime ni dégât. "Des frappes effectuées par le Service de sécurité (SBU-NDLR) et la marine ont touché la cible et infligé de sérieux dégâts aux équipements de l'occupant", a déclaré la source ukrainienne, précisant que l'attaque avait été menée à l'aide de drones puis de missiles de croisière Neptune. Cette base abrite au moins 12 aéronefs de combat et des systèmes portatifs de défense aérienne et elle sert aussi de site de formation au maniement des drones, a ajouté cette source. L'Ukraine a intensifié ses attaques en mer Noire et en Crimée, annexée par la Russie en 2014, dans le cadre de sa contre-offensive lancée début juin. (Reportage Tom Balmforth, rédigé par Anna Pruchnicka, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)