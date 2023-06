L'Ukraine a frappé un pont stratégique reliant la Crimée au continent-dirigeants pro-russes

L'Ukraine a frappé un pont stratégique reliant la Crimée au continent-dirigeants pro-russes













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un missile ukrainien a frappé le pont de Tchongar qui relie des territoires contrôlés par la Russie dans la région de Kherson à la péninsule de Crimée, ont annoncé jeudi les dirigeants des deux régions nommés par la Russie. Le gouverneur de Kherson nommé par la Russie, Vladimir Saldo, a affirmé que la route avait été endommagée mais qu'aucune victime n'avait été recensée. Selon lui, des missiles Storm Shadow auraient été utilisés pour l'attaque. Le gouverneur de Crimée, Sergeï Aksyonov, a déclaré que des spécialistes étaient en train d'examiner le site pour déterminer quand la circulation pourra reprendre. Connu comme la "porte de Crimée", le pont de Tchongar est l'un des seuls ponts reliant la Crimée - annexée par la Russie en 2014 - avec le continent, offrant une alternative à l'étroite bande de terre qui connecte la Crimée au continent. La prise de contrôle de la région qui s'étend de la côte ouest de la mer d'Azov à la rive orientale du fleuve Dniepr a été l'un des succès majeurs de la Russie dans la guerre, permettant à la Crimée de ne plus être coupée des territoires contrôlés par la Russie. Pour l'Ukraine, détruire ce pont pourrait lui donner un avantage dans la reprise de la péninsule et être un levier dans de futures négociations. Les dirigeants ukrainiens ont de leur côté rapporté une attaque de drone dans la nuit de mercredi à jeudi sur la ville portuaire d'Odessa, où un entrepôt a été détruit. (Reportage par Reuters; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)