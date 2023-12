L'Ukraine a fait sauter une ligne ferroviaire russe en Sibérie-source

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Des agents des services secrets ukrainiens (SBU) ont fait sauter une voie ferrée sibérienne que la Russie utilise pour se fournir en armes auprès de la Chine et de la Corée du Nord, a déclaré jeudi à Reuters une source ukrainienne. La source, qui a tenu à rester anonyme, a précisé que quatre charges explosives avaient été activées dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu'un train de marchandises circulait dans le tunnel Severomouiski, dans la région de Bouriatie, frontalière avec la Mongolie. Une telle attaque, à plus de 4.000 kilomètres de l'Ukraine, constituerait un nouveau coup d'éclat de la part du SBU et une démonstration de sa capacité à mener des opérations n'importe où en Russie. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante, ni d'établir si la ligne ferroviaire est bien utilisée pour des approvisionnements militaires. Des sources russes ont reconnu qu'un train avait pris feu dans la région, mais n'ont fait aucune mention d'explosifs. Le comité d'enquête de la Fédération de Russie a dit dans un communiqué qu'un train transportant du carburant avait pris feu dans le tunnel mercredi soir, qu'il n'y avait eu aucune victime et qu'une enquête préliminaire était en cours pour en établir la cause. La société des chemins de fer russe a assuré pour sa part que les trains empruntant habituellement ce tunnel avaient été déroutés et que le trafic n'avait pas été interrompu. (Reportage de Tom Balmforth, avec Gleb Stolyarov, version française Tangi Salaün)