L'Ukraine a abattu un avion avec 65 prisonniers de guerre ukrainiens, dit la Russie

MOSCOU (Reuters) - La Russie a accusé mercredi l'Ukraine d'avoir abattu un avion de transport militaire avec 74 personnes à bord, essentiellement des prisonniers de guerre ukrainiens, dans la région de Belgorod près de la frontière ukrainienne. D'après les médias officiels russes, cet Iliouchine Il-76 transportait 65 soldats ukrainiens destinés à un échange de prisonniers, six membres d'équipage et trois autres personnes. Tous sont morts, a dit le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov. "C'était absolument volontaire. Ils savaient parfaitement que l'avion était en route, où il allait et les opérateurs des systèmes (ukrainiens) de missiles sol-air ne peuvent pas confondre en tant que cibles des avions de transport de troupes avec des appareils militaires ou des hélicoptères", a dit Andreï Kartapolov, député de la Douma et ancien général de l'armée russe, à une chaîne de télévision russe. "Cela a été fait délibérément pour saboter l'échange de prisonniers", a-t-il ajouté. Andreï Kartapolov, qui reste très proche du ministère de la Défense, a précisé que l'avion avait été abattu à l'aide de trois missiles de conception soit américaine soit allemande. Si le bilan est confirmé, il s'agirait de l'incident le plus meurtrier survenu dans les frontières internationalement reconnues de la Russie dans le cadre du conflit déclenché par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Le ministère ukrainien de la Défense n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Cité par l'agence Interfax-Ukraine, il a dit ne pas disposer d'informations fiables à ce stade mais qu'il les communiquerait dès que ce serait le cas. UN MÉDIA UKRAINIEN DIT QUE KYIV A ABATTU L'AVION, PUIS SE RÉTRACTE Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky, a dit à Reuters: "Des déclarations viendront un peu plus tard. Un délai est nécessaire pour clarifier toutes les données." Le média ukrainien Ukrainska Pravda a dans un premier temps cité des sources militaires déclarant que l'Ukraine avait abattu l'appareil car il transportait des missiles S-300. Il a ensuite corrigé son article en déclarant que cette information n'avait pas été confirmée par d'autres sources. Une vidéo diffusée sur la messagerie Telegram par le compte Baza, lié aux services de sécurité russes, et authentifiée par Reuters montre un gros avion chuter vers le sol près du village de Iablonovo, dans la région de Belgorod, et exploser dans une immense boule de feu. Reuters n'a pas pu vérifier qui se trouvait à bord de l'appareil. L'Ukraine et la Russie procèdent régulièrement à des échanges de prisonniers. Viatcheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod, a déclaré qu'il n'y avait aucun survivant et que l'avion s'était écrasé dans le district de Korotchanski, au nord-est de la ville de Belgorod. Il a annoncé que des enquêteurs et des secouristes se trouvaient sur les lieux. Le Kremlin, interrogé sur cet événement, a déclaré qu'il se renseignait. La région de Belgorod a été la cible régulière d'attaques de la part de l'Ukraine ces derniers mois, dont un tir de missile qui a fait 25 morts en décembre. (Rédaction de Moscou, avec Pavel Polityuk et Yuliia Dysa à Kyiv, rédigé par Andrew Osborn et Felix Light, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)