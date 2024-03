L'Ukraine a abattu 35 drones russes

L'Ukraine a abattu 35 drones russes













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les défenses aériennes de l'Ukraine ont détruit 35 des 39 drones lancés par la Russie au cours de la nuit, a déclaré dimanche l'armée de l'air ukrainienne. La plupart des drones ont été détruits au-dessus de l'est et du sud de l'Ukraine, a indiqué l'armée de l'air sur Telegram, sans préciser si des dégâts avaient été signalés. La Russie a également lancé quatre missiles S-300, a dit l'armée de l'air, sans indiquer ce qu'il était advenu des missiles ni s'ils avaient atteint leur cible. (Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)