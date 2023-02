L'UEFA présente ses excuses au FC Liverpool après les incidents au Stade de France

L'UEFA présente ses excuses au FC Liverpool après les incidents au Stade de France













Crédit photo © Reuters

par Richard Martin LIVERPOOL, Angleterre (Reuters) - L'UEFA a présenté lundi ses excuses au FC Liverpool et à ses supporteurs accusés par les autorités françaises et par les instances européennes d'avoir une part de responsabilité dans les incidents qui ont émaillé la finale de la Ligue des champions organisée en mai dernier au Stade de France (Seine-Saint-Denis). Le coup d'envoi du match, qui opposait le club anglais au Real Madrid, finalement vainqueur, avait dû être repoussé de 36 minutes, des milliers de supporteurs britanniques s'étant trouvés dans l'incapacité de pénetrer dans l'enceinte sportive. Le comportement et le recours à la force des autorités françaises, qui ont ensuite mis cet incident sur le compte de supporteurs porteurs de faux billets, avait alors été mis en cause par des nombreux observateurs. Selon un rapport publié ce lundi, rien ne permet désormais de prouver que ces accusations étaient exactes. "Au nom de l'UEFA, je voudrais présenter mes excuses les plus sincères à ceux qui ont été pénalisés par les incidents qui se sont déroulés alors qu'il aurait dû s'agir d'une célébration et de l'apogée de la saison", a dit le secrétaire génétal de l'UEFA Theodore Theodoridis. (Richard Martin; version française Nicolas Delame)