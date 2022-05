L'UEFA désigne une commission pour enquêter sur les incidents de Saint-Denis

(Reuters) - L'UEFA, instance dirigeante du football européen, a annoncé lundi la création d'une commission indépendante chargée d'enquêter sur les incidents qui ont entouré samedi la finale de la Ligue des champions.

"L'examen exhaustif portera sur la prise de décisions, la responsabilité et le comportement de toutes les entités impliquées dans la finale", dit l'UEFA dans un communiqué.

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a exprimé lundi ses regrets pour les incidents qui se sont produits samedi avant la finale de la Ligue des champions de football, entre Liverpool et le Real Madrid, et affirmé qu'ils avaient résulté d'une "fraude massive, industrielle et organisée" aux faux billets.

(Rohith Nair; version française Nicolas Delame)