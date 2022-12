L'UE vise à finaliser sa stratégie énergétique le 19 décembre dit Macron

15 décembre (Reuters) -

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne, réunis jeudi en sommet à Bruxelles, ont avancé sur la stratégie énergétique du bloc afin qu'elle soit finalisée lundi prochain, a déclaré le président français Emmanuel Macron.

"Nous avons déterminé les conditions politiques pour que le 19 décembre, nous puissions finaliser notre stratégie énergétique européenne", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet.

L'UE a également acté une accélération de ses achats énergétiques et de ses contrats à moyen et long termes, a ajouté Emmanuel Macron. (Régidé par Jean Terzian et Kate Entringer)