L'UE va valider le projet de rachat de Voo par Orange

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - L'autorité européenne de la concurrence va approuver le projet de rachat par Orange d'une participation majoritaire dans l'opérateur belge VOO, le groupe français ayant signé un accord avec son rival Telenet pour remédier à certains points soulevés par le régulateur, ont dit des sources proches du dossier. Orange pourrait obtenir le feu de vert de l'UE d'ici la fin février, ont ajouté ces sources. Ni la Commission européenne, qui doit rendre sa décision d'ici le 11 avril, ni Orange n'ont souhaité faire de commentaire. Le projet de rachat de 75% de VOO, annoncé en novembre 2021, valorise la cible à 1,8 milliard d'euros. Il donnerait à l'opérateur français le contrôle du réseau câblé en Wallonie et dans une partie de la région de Bruxelles face à Telenet. Mais les autorités européennes se montrent préoccupées par le fait que la transaction réduirait de trois à deux le nombre d'opérateurs dans les zones couvertes par les réseaux fixes de VOO, et affecterait les réseaux mobiles tiers. En janvier, Orange est convenu, dans un accord avec Telenet, de fournir à ce dernier, en cas de réalisation de l'acquisition, un accès à son réseau fixe en Wallonie et à Bruxelles, ce qui pourrait lever les réticences de la CE. (Reportage Foo Yun Chee, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Matthieu Protard)