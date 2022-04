L'UE va suspendre un an les taxes sur les importations de l'Ukraine

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a proposé mercredi de suspendre pendant un an les droits de douane sur tous les produits ukrainiens et de lever les mesures antidumping et de protection de l'Union européenne relatives aux exportations d'acier de Kyiv, afin de soutenir l'économie du pays pendant la guerre avec la Russie.

Ces mesures vont s'appliquer en particulier aux fruits et légumes, aux produits agricoles soumis à des quotas, ainsi qu'à certains produits industriels, pour lesquels les taxes devraient initialement être levées progressivement d'ici la fin de l'année comme stipulé dans l'accord de libre-échange de 2016 entre le bloc et l'Ukraine.

Bruxelles va aussi exempter l'Ukraine de mesures antidumping qui limitent notamment les importations d'acier.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a indiqué qu'il s'était entretenu de ces mesures mercredi avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et a exprimé sa gratitude à l'égard de l'UE.

"Présentement, cela va nous permettre de maintenir autant que possible une activité économique en Ukraine, notre production nationale", a-t-il dit dans une allocution vidéo quotidienne. "Mais cette décision doit être considérée au-delà du contexte ukrainien", a-t-il poursuivi, décrivant les mesures comme des outils importants contre les crises.

Il appartient désormais au Parlement européen et aux gouvernements des Vingt-Sept d'approuver cette proposition pour que les mesures entrent en oeuvre.

La Commission européenne, qui supervise la politique commerciale du bloc communautaire, a déclaré que ces mesures sans précédent étaient destinées à soulager les producteurs et exportateurs ukrainiens dans le contexte de conflit avec la Russie.

"Depuis le début de l'agression russe, l'UE a priorisé l'importance de maintenir active l'économie ukrainienne - ce qui est crucial à la fois pour contribuer à remporter la guerre et pour se relever à l'issue de celle-ci", a dit Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission et commissaire en charge du commerce.

L'année dernière, les échanges commerciaux entre l'UE et l'Ukraine représentaient plus de 52 milliards d'euros.

Les voies maritimes de la mer Noire étant désormais coupées par la marine russe, l'UE a également pris des mesures pour faciliter le transport terrestre des marchandises ukrainiennes, ce qui passe par un allègement de la réglementation appliquée aux routiers ukrainiens, ainsi que par la facilitation du transit et de l'utilisation des infrastructures européennes.

(Reportage Jan Strupczewski, Philip Blenkinsop et David Ljunggren; version française Augustin Turpin, édité par Jean-Michel Bélot et Jean Terzian)