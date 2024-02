L'UE va proposer de réduire de 90% ses émissions de GES d'ici à 2040

par Kate Abnett BRUXELLES, 6 février (Reuters) - La Commission européenne présente ce mardi sa proposition d'objectif climatique pour 2040 qui prévoit une réduction de 90% des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES), un objectif qui constituera un test politique des ambitions climatiques du bloc avant les élections européennes. Selon un projet des recommandations de la Commission européenne, consulté par Reuters, l'Union européenne (UE) prévoit une réduction de 90% des GES par rapport aux niveaux de 1990. L'UE s'est déjà fixé des objectifs pour 2030 (réduction de 55% des émissions nettes de gaz à effet de serre) et pour 2050 (neutralité carbone), en vertu d'une loi Climat adoptée en 2021. Il manquait un objectif pour 2040, qui fera l'objet d'une proposition législative. A charge pour la future Commission européenne, nommée après les élections européennes de juin, d'inscrire dans la loi ce nouveau palier, ce qui requiert un vote à l'unanimité des 27 Etats membres. Les recommandations de la Commission européenne, élaborées dans un contexte de protestations des agriculteurs dans toute l'Europe, visent à préserver le soutien de l'opinion publique et des industriels sur l'ambition climatique de l'UE. "Pour poursuivre le 'Green Deal' européen jusqu'en 2040, il faudra se concentrer davantage sur les conditions permettant aux entreprises et aux citoyens de maîtriser la transition", indique le projet de la Commission, encore susceptible d'être modifié. "L'action en faveur du climat doit concerner tout le monde", peut-on lire dans ce document. (Reportage Kate Abnett; version française Sophie Louet et Blandine Hénault)