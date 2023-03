L'UE va organiser des exercices navals conjoints afin de protéger les infrastructures critiques en mer

par Kate Abnett BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne (UE) souhaite organiser des exercices navals conjoints dans le cadre de l'intensification de ses efforts visant à protéger les infrastructures critiques en mer, a déclaré le commissaire européen à l'Environnement, Virginijus Sinkevicius.

Les attaques perpétrées en septembre contre les gazoducs Nord Stream ont ravivé les inquiétudes concernant les menaces qui pèsent sur les infrastructures maritimes de l'Europe. L'UE devrait publier vendredi une stratégie de sécurité maritime actualisée, dans laquelle elle prévoit d'organiser un exercice naval annuel et de coordonner les efforts nationaux des pays pour protéger les gazoducs, les câbles de données sous-marins, les parcs éoliens en mer et d'autres infrastructures essentielles. Le plan de l'UE vise à renforcer la coopération avec l'Otan, à développer les patrouilles côtières et à améliorer le partage des données entre les pays afin d'identifier rapidement les menaces mais aussi aider les pays à surveiller la dégradation de l'environnement et les effets du changement climatique. Cette stratégie était déjà en place avant les explosions sur le gazoducs Nord Stream, a déclaré à Reuters le commissaire européen chargé de l'Environnement, Virginijus Sinkevicius, ajoutant qu'elle avait été renforcée à la suite des attaques. "Après cela, les États membres ont été très clairs sur la nécessité de renforcer la coopération, de développer les capacités et de veiller à ce que nos infrastructures critiques soient mieux protégées", a-t-il déclaré. "Le niveau de menace augmente", a ajouté Virginijus Sinkevicius. Le mois dernier, un navire russe a été détecté dans un parc éolien en mer du Nord, ce qui, selon les Pays-Bas, s'inscrit dans le cadre des tentatives de Moscou d'obtenir des renseignements en vue de saboter les infrastructures. (Reportage Kate Abnett ; Version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)