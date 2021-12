L'UE va garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine (Elysée)

(Actualisé avec cheffe de la diplomatie allemande, entretien Poutine-Macron)

PARIS, 14 décembre (Reuters) - Le sommet entre les dirigeants de l'Union européenne et les pays du Partenariat oriental mercredi à Bruxelles sera l'occasion pour les Vingt-Sept de réaffirmer l'importance de l'intégrité territoriale de l'Ukraine face aux menaces russes, a-t-on déclaré mardi à l'Elysée.

"Toute nouvelle agression contre l'Ukraine appellerait une réponse européenne extrêmement forte," a déclaré un conseiller de la présidence française.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a répété ce message à son homologue russe Sergueï Lavrov lors d'un entretien téléphonique, ont indiqué ses services.

Cet échange, le premier à être rendu public depuis que le nouveau gouvernement allemand a pris ses fonctions la semaine dernière, a été l'occasion pour Berlin d'inviter Moscou à un dialogue "honnête et ouvert", a ajouté Annalena Baerbock sur Twitter.

"L'intégrité territoriale de l'Ukraine ne doit pas être violée", a-t-elle insisté.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré à ses divers interlocuteurs, dont son homologue français Emmanuel Macron avec lequel il s'est entretenu mardi au téléphone, qu'il entendait pour cela obtenir des garanties que l'Otan ne s'étendra pas davantage vers l'Est, notamment en Ukraine.