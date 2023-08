L'UE va examiner les restrictions US sur les investissements technologiques en Chine

Crédit photo © Reuters

par Foo Yun Chee BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne va examiner les restrictions américaines sur les nouveaux investissements en Chine dans les technologies sensibles, la question concernant aussi la sécurité économique de l'Union européenne, a déclaré l'exécutif de l'UE jeudi. Le président américain Joe Biden a signé mercredi un décret limitant certains investissements américains dans trois secteurs : les semi-conducteurs et la microélectronique, les technologies de l'information quantique et certains systèmes d'intelligence artificielle. La Commission, qui a présenté en juin son propre plan de sécurité économique consistant à renforcer les contrôles sur les exportations et les sorties de technologies susceptibles d'être utilisées à des fins militaires, a dit prendre note de l'interdiction américaine. "Nous analyserons de près le décret. Nous sommes en contact étroit avec l'administration américaine et nous nous réjouissons de poursuivre notre coopération sur ce sujet", a déclaré un porte-parole de la Commission dans un courriel. (Reportage Foo Yun Chee à Bruxelles et Andreas Rinke à Berlin ; avec la contribution de Rachel More ; version française Nathan Vifflin, édité par)