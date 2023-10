L'UE va débloquer 6 MdsE pour aider les Balkans occidentaux à s'intégrer au bloc-von der Leyen

SARAJEVO, 30 octobre (Reuters) - L'Union européenne (UE) prévoit d'aider les pays des Balkans occidentaux à poursuivre les réformes nécessaires à leur intégration au bloc à travers un investissement de six milliards d'euros, a déclaré lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Skopje, capitale de la Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord, l'Albanie, le Kosovo, la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine doivent tous saisir la "fenêtre d'opportunité" de l'élargissement de l'UE et s'efforcer d'aligner leurs normes sur celles du bloc, a déclaré Ursula von der Leyen. (Reportage Daria Sito-Sucic, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)