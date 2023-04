L'UE va autoriser l'acquisition de Lagardère par Vivendi, indiquent des sources

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne va approuver l'acquisition de Lagardère par Vivendi après les concessions acceptées par ce dernier pour répondre aux craintes de l'exécutif de l'Union européenne (UE) en matière de concurrence, a-t-on appris mercredi de plusieurs sources proches du dossier. Vivendi s'est notamment engagé à céder la maison d'édition Editis et le magazine Gala, concurrents respectifs de Hachette et de Paris Match, deux filiales de Lagardère. La Commission européenne, qui doit rendre sa décision d'ici le 14 juin, n'a pas souhaité faire de commentaires. Vivendi n'avait pas de commentaires à faire dans l'immédiat. Vivendi, contrôlé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, a annoncé l'an dernier le rachat de Lagardère qui doit lui permettre de mettre la main sur le Journal du Dimanche et Paris Match. Le groupe est actuellement en négociations avec l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky pour céder sa maison d'édition Editis, l'exécutif européen s'étant inquiété d'une trop grande concentration liée à un rapprochement avec Hachette. Vivendi a également proposé de céder Gala face aux craintes de l'autorité de la concurrence pour le secteur de la presse concernant un mariage avec Paris Match. (Reportage Foo Yun Chee, version française Bertrand Boucey et Blandine Hénault, édité par Matthieu Protard)