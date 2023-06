L'UE va augmenter le montant de l'aide militaire à l'Ukraine

BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne vont approuver une hausse de 3,5 milliards d'euros de l’aide militaire apportée à l’Ukraine, ont déclaré des responsables vendredi. Les ministres devraient relever le plafond du programme européen de "Facilité de paix" (EPF),- qui a déjà alloué quelque 5,6 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine - lors d'une réunion qui se tiendra lundi à Luxembourg. La Hongrie continue toutefois de bloquer la libération d'une autre tranche de 500 millions d'euros du fonds, selon des responsables. Budapest a déclaré qu'il ne lèverait pas son blocage tant que Kyiv n'aura pas retiré la banque hongroise OTP d'une liste d'entreprises qu'elle considère comme des "parrains internationaux" de la guerre menée par la Russie en Ukraine. La Hongrie a qualifié l'inclusion de la banque de "scandaleuse". "Lundi, une décision sera prise pour augmenter la Facilité européenne de soutien à la paix de 3,5 milliards d'euros", a déclaré un haut fonctionnaire de l'UE sous couvert d'anonymat. "Mais il n'y aura pas de décision sur une nouvelle tranche de la Facilité européenne de soutien à la paix pour l'Ukraine, car il n'y a pas encore d'accord entre les États membres à ce sujet." Mis en place en 2021, ce programme a été conçu comme moyen pour l’UE d’aider les pays en développement à se procurer de l’équipement militaire. Mais les Vingt-Sept ont rapidement décidé d’utiliser le fonds pour fournir des armes à l’Ukraine face à l’offensive lancée par la Russie en février 2022. En raison de la guerre, l'EPF a épuisé ses liquidités bien plus rapidement que prévu. Il disposait à l'origine d'un budget de 5 milliards d'euros, censé durer jusqu'en 2027. Ce plafond a déjà été relevé une fois, de 2 milliards d'euros, en décembre dernier. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a demandé en mai aux gouvernements de l’UE de contribuer davantage au programme européen de "Facilité de paix" (EPF). L’EPF est distinct du budget du bloc communautaire, qui ne peut pas être utilisé pour financer des opérations militaires. (Reportage Andrew Gray ; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)