L'UE va appeler à la création de "couloirs humanitaires" à Gaza

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne (UE) vont appeler à la mise en place de "couloirs humanitaires et de pauses" dans le conflit entre Israël et le Hamas pour permettre l'acheminement de l'aide à la population civile de la bande de Gaza, selon la version finale du projet de communiqué du sommet européen qui s'ouvre ce jeudi à Bruxelles. "Le Conseil européen exprime sa grave inquiétude concernant la situation humanitaire qui se détériore à Gaza et appelle à un accès humanitaire continu, rapide, sécurisé et sans entrave, et à une aide qui parvient à ceux qui en ont besoin par tous les moyens nécessaires, dont des couloirs humanitaires et des pauses", lit-on dans le texte. "L'Union européenne travaillera étroitement avec ses partenaires dans la région pour protéger les civils, fournir de l'assistance et faciliter l'accès à la nourriture, l'eau, les soins médicaux, le carburant et les abris, en s'assurant que cette aide ne sera pas détournée par les organisations terroristes", poursuit le communiqué. (Reportage Andrew Gray et Jan Strupczewski; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)