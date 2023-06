L'UE va annoncer un accord avec Pfizer pour garder des réserves de vaccins

par Maggie Fick LONDRES (Reuters) - La Commission européenne a passé un contrat avec des sociétés pharmaceutiques, dont Pfizer, pour conserver la capacité de produire jusqu'à 325 millions de vaccins par an en cas de future urgence sanitaire mondiale, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier. L'accord sera annoncé à Bruxelles vers 11h00 GMT, a précisé la source. Il concerne les vaccins à base d'ARNm, vecteurs, et protéines, mais ne concerne pas les accords existants pour ceux du COVID-19 entre l'UE et les fabricants de vaccins, dont Pfizer. La Commission s'est refusée à tout commentaire. Pfizer n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté les gouvernements et les fabricants à mettre de côté jusqu'à 20% de tests, vaccins ou traitements à l'agence mondiale pour les distribuer dans les pays les plus pauvres afin d'éviter que ne se reproduise "l'échec catastrophique" de la pandémie de COVID-19, selon un projet d'accord mondial sur les pandémies en cours de discussion. (Reportage Maggie Fick, avec l'aide de Jennifer Rigby à Londres ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)