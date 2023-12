L'UE somme Meta de fournir des détails sur les mesures visant à protéger les mineurs

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a annoncé vendredi avoir demandé à Meta Platforms de lui communiquer des détails sur les mesures prises concernant la protection des mineurs d'ici le 22 décembre. "La Commission demande à Meta de fournir des informations additionnelles sur les mesures prises pour se conformer aux obligations d'évaluation des risques (...) liées à la protection des mineurs", indique la Commission européenne dans un communiqué. L'application Instagram, détenue par Meta, est particulièrement visée. "Des informations concernant le système de recommandations et l'amplification de contenus potentiellement nuisibles par Instagram sont également demandées", a ajouté la Commission européenne. La requête a été effectuée en vertu de la loi sur les services numériques (DSA) qui prévoit de lourdes amendes pour les plateformes faisant preuve de laxisme en matière de contenus illégaux en ligne. (Reportage de Foo Yun Chee à Bruxelles et Charlotte Van Campenhout à Amsterdam ; version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)