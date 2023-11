L'UE signe un accord provisoire pour lancer des satellites Galileo avec SpaceX

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Union européenne a conclu un accord provisoire pour lancer quatre satellites Galileo à l'aide de fusées Falcon 9 de la société américaine SpaceX, ont déclaré mardi des responsables européens, dernier signe en date de la pression exercée par le manque de capacité de lancement en Europe. L'accord porte sur deux lancements prévus en avril et juillet 2024, avec deux satellites chacun, a déclaré à la presse Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, à l'issue de discussions ministérielles sur la compétitivité dans l'espace, à Séville, en Espagne. Ce plan est soumis à des autorisations concernant la protection des satellites, puisqu'ils font partie d'un système européen stratégique comprenant un signal sécurisé et une alternative publique au système américain de positionnement global (Global Positioning System). Thierry Breton a précisé lors de la conférence de presse que l'accord provisoire avec SpaceX s'élevait à 180 millions d'euros. Les retards du lanceur Ariane 6, l'immobilisation du petit lanceur italien Vega-C à la suite d'un échec de lancement en 2022 et la perte d'accès aux fusées russes Soyouz à la suite du conflit en Ukraine ont impacté la capacité de lancement de l'Europe. L'année dernière, l'Agence spatiale européenne, qui regroupe 22 pays et la plupart des États membres de l'UE, a fait appel à SpaceX d'Elon Musk pour lancer son télescope spatial Euclid afin d'étudier la présence de matière noire et d'énergie sombre dans l'univers. Les premières images d'Euclid devaient être diffusées plus tard dans la journée de mardi. En 2024, la société privée américaine lancera également la sonde scientifique européenne Hera, une mission de suivi du vaisseau spatial DART de la NASA, qui a réussi l'année dernière à modifier la trajectoire d'un satellite lunaire dans le cadre du premier test d'un futur système de défense planétaire. (Reportage Tim Hepher, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)