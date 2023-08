L'UE sanctionne 38 personnes et 3 organisations pour violations des droits de l'homme en Biélorussie

L'UE sanctionne 38 personnes et 3 organisations pour violations des droits de l'homme en Biélorussie













BRUXELLES, 3 août (Reuters) - L'Union européenne (UE) a annoncé jeudi dans un communiqué de presse avoir imposé des sanctions à 38 personnes et à trois organisations pour des violations des droits de l'homme en Biélorussie. Cette décision a été annoncée par le Conseil de l'Union européenne, qui représente les pays membres de l'Union. Le responsable de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a déclaré que les sanctions avaient été imposées en réaction aux "violations flagrantes et généralisées des droits de l'homme et à la répression brutale infligée à tous les segments de la société biélorusse" par le "régime illégitime" d'Alexandre Loukachenko. Le communiqué n'identifie pas les personnes ou les organisations sanctionnées. (Reportage Andrew Gray, version française Corentin Chappron, édité par Nicolas Delame)