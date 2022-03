L'UE s'entend sur des achats communs de produits énergétiques, dit Macron

BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants des Vingt-Sept réunis jeudi et vendredi à Bruxelles ont donné mandat à la Commission européenne pour faire de l'achat commun de produits énergétiques et réfléchir à une meilleure dissociation des prix du gaz et de l'électricité, a déclaré vendredi Emmanuel Macron.

"L'achat groupé, la capacité à définir ensemble des contrats longs est le meilleur instrument pour faire baisser le prix de notre gaz", a déclaré le président français lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

(Reportage John Irish, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)