L'UE s'engage à réduire les risques liés à la Chine

Crédit photo © Reuters

par Philip Blenkinsop BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne (UE) se sont engagés vendredi lors d'un sommet de deux jours à réduire la dépendance des Vingt-Sept à l'égard de la Chine. Depuis 2019, l'UE reconnaît la Chine à la fois comme un partenaire et un concurrent. Sa prudence s'est accrue depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou, qui entretient des liens étroits avec Pékin. Les conclusions du sommet indiquent que l'UE réduira les dépendances critiques, diminuera les risques et se diversifiera si nécessaire. Les dirigeants européens se sont efforcés de présenter un front uni, malgré des divergences de vues entre notamment la France et l'Allemagne d'une part, qui ont d'importants intérêts commerciaux en Chine, et la Lituanie d'autre part, frappée de sanctions économiques par Pékin. "Nous devons éviter les dépendances stratégiques. Il faudra quelques années pour que les entreprises se diversifient, mais cela restera une coopération économique qui est également nécessaire en termes de politique climatique et de sécurité alimentaire", a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz à l'issue du sommet. "Je suis une libérale, donc favorable à l'ouverture du marché, mais en même temps, nous voyons aussi ce que se passe lorsque vous êtes liés à des partenaires qui ne partagent pas les mêmes valeurs", a déclaré pour sa part la Première ministre estonienne Kaja Kallas. Les Vingt-Sept ont appelé une nouvelle fois la Chine à faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse sa guerre contre l'Ukraine. L'UE a exprimé dans le même temps son inquiétude face aux tensions croissantes dans le détroit de Taïwan. (Philip Blenkinsop, avec Sabine Siebold et Bart Meijer, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)