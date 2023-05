L'UE s'apprête à autoriser le rachat d'Activision par Microsoft-sources

L'UE s'apprête à autoriser le rachat d'Activision par Microsoft-sources













Crédit photo © Reuters

par Foo Yun Chee BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne est sur le point d'autoriser l'acquisition par Microsoft de l'éditeur de jeux vidéos Activision Blizzard, la semaine prochaine, probablement à la date du 15 mai, selon des sources proches du dossier. La décision de l'exécutif européen interviendrait près de trois semaines après le refus opposé par l'autorité britannique de la concurrence à cette opération d'un montant de 69 milliards de dollars (62,51 milliards d'euros), qui représente la plus grosse acquisition dans le secteur des jeux vidéos. Le régulateur britannique a estimé que Microsoft n'avait pas répondu à toutes ses préoccupations en s'engageant à garantir l'accès au jeu "Call of Duty" d'Activision aux principales plateformes de "cloud gaming". L'aval des autorités européennes interviendrait après que Microsoft a accepté d'accorder des licences aux propriétaires de plateformes comme Nvidia, Ubitus et Boosteroid, avaient indiqué en mars à Reuters d'autres sources proches du dossier. Le géant américain a également conclu des accords avec Nintendo et le groupe américain Valve Corp, propriétaire de la plateforme de distribution de jeux vidéo Steam, afin d'intégrer "Call of Duty" à leurs plateformes si l'acquisition se concrétise. La Commission européenne, qui doit rendre sa décision avant le 22 mai, a refusé de commenter. Les autorités japonaises ont approuvé l'acquisition en mars. De leur côté, les autorités américaines cherchent à bloquer la transaction. (Reportage par Foo Yun Chee; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)