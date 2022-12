L'UE s'accorde sur l'aide à l'Ukraine et des sanctions contre la Russie

BRUXELLES (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se sont accordés jeudi sur une aide de 18 milliards d'euros à l'Ukraine pour 2023 et de nouvelles sanctions contre la Russie, tandis que le bloc continue de discuter du plafonnement des prix du gaz et du soutien à apporter à l'industrie européenne.

La Pologne a accepté jeudi de retirer son veto à l'instauration dans l'UE d'un taux minimum d'impôt sur les sociétés à 15%, débloquant ainsi tout un ensemble d'accords comprenant notamment une aide supplémentaire à l'Ukraine.

"Les six prochains mois exigeront de nous des efforts encore plus importants", a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky aux dirigeants de l'UE, leur demandant un soutien accru.

Réunis à Bruxelles, les Vingt-Sept sont également convenus d'un neuvième train de sanctions contre la Russie, ont rapporté des diplomates.

L'accord, qui doit être formellement finalisé vendredi, prévoit d'inscrire près de 200 personnes supplémentaires sur une liste noire et d'interdire les investissements dans l'industrie minière russe, entre autres.

La décision, qui requiert l'unanimité, a été prise après que la Pologne et la Lituanie ont fait valoir que les exceptions proposées en matière de sécurité alimentaire pourraient profiter aux oligarques russes actifs dans le secteur des engrais.

PLUS DE SOLIDARITÉ

Après de nombreux désaccords tout au long de l'année, l'UE semble également se rapprocher d'un accord sur le plafonnement du prix du gaz, et les dirigeants ont chargé leurs ministres de finaliser la question lundi.

Concernant la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act, ou IRA), les pays les moins riches de l'UE ont demandé une réponse coordonnée et plus de solidarité de la part des pays membres plus riches, comme l'Allemagne.

"Nous constatons aujourd'hui que, trop souvent, les pays tentent de mettre en place des dispositifs de manière isolée", a déclaré le Premier ministre belge Alexander De Croo.

Le Conseil a demandé à la Commission européenne de présenter des propositions spécifiques au début de l'année prochaine pour soutenir l'industrie du bloc, tout en préservant la concurrence au sein du marché unique qui compte 450 millions de consommateurs.

Les dirigeants européens ont également accordé à la Bosnie-Herzégovine le statut officiel de candidat pour intégrer l'UE.

(Reportage Jan Strupczewski; version française Kate Entringer, édité par Jean Terzian)